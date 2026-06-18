Ливни заливают города: климатолог объяснил, когда вместо берез появятся пальмы

Постоянные дожди доставляют массу неудобств дачникам, чьи грядки буквально плавают в воде, и жителям города, вынужденным пробираться до остановок и домов через огромные лужи. Логично предположить, что такая погода становится сильным стрессом и для растений. Однако, как пояснил климатолог, доктор географических наук, профессор Александр Кислов, тюменским деревьям гибель из-за изменившихся климатических условий пока не грозит.

По словам эксперта, погода, установившаяся в Тюменской области в начале лета, не вызывает опасений. По крайней мере, пока — грозы и дожди для этого региона не являются чем-то экстраординарным. По той же причине, отметил климатолог, тюменцам не стоит ждать кардинальной смены растительного покрова: пальмы вместо привычных берез и сосен в области точно не вырастут.

«Естественный диапазон, в котором живет растительность, весьма широкий. И тому есть доказательство — если бы он был ограничен определенной шкалой температур и осадков, вымирание растений происходило бы прямо на наших глазах. Потому погубить растительность такими вещами, как повышение температуры и осадки, довольно сложно. Другое дело сильные заморозки — резкий холод действительно для растений губителен», — говорит профессор.

Вместе с тем специалист не исключает изменений в фауне в ближайшие десятилетия — животный мир, по его наблюдениям, реагирует на климатические колебания гораздо острее. В частности, на территории региона могут обосноваться комары-переносчики малярии. Пока эти насекомые встречаются лишь в более теплых южных регионах, однако при сохранении тенденции глобального потепления они способны добраться и до сибирских территорий.

«Аномалии есть, но они пока не такие серьезные, что может говорить о перестройке климата», — подчеркивает Александр Кислов.

Ранее сообщалось, что тюменцы с помощью нейросетей сгенерировали проект города будущего, в котором растут пальмы.