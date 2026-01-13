Лопаты вместо учебников: снегопад в Сергиевом Посаде устроил самый честный тимбилдинг для вуза

Снегопад в Сергиевом Посаде заставил студентов и преподавателей местного филиала ВГИКа оставить учебные аудитории и взяться за лопаты. Коллектив вуза в полном составе вышел на улицу, чтобы вместе бороться со стихией и очистить территорию от снежных заносов, сообщил REGIONS.

Зрелище было поистине уникальным: профессора и их подопечные работали плечом к плечу, убирая сугробы, расчищая пешеходные дорожки и оказывая друг другу помощь. То, что изначально было вынужденной мерой, довольно быстро переросло в настоящее сплоченное мероприятие.

«Это было здорово — выйти всем вместе и просто взяться за дело. Обычно мы видим преподавателей только в аудиториях, а тут работали рядом, шутили, помогали друг другу. Чувствуешь, что ты не просто студент, а часть одной большой команды», — поделился впечатлениями один из студентов филиала.

Участники субботника позже отметили, что подобная общая физическая задача способствует сближению коллектива куда эффективнее любых формальных тренингов. Когда необходимо расчистить территорию от снега, все академические регалии и должности мгновенно теряют значение — остаются просто люди, готовые прийти на помощь.

