«Нюдс», нимб и расценки за километр: необычное объявление стало главной темой в пабликах Подмосковья

Циклон «Фрэнсис» внес коррективы в жизнь жителей Подмосковья: людям не раз приходилось чистить снег самостоятельно, несмотря на круглосуточный режим работы коммунальщиков. Водители неоднократно откапывали свои автомобили. На фоне снежного пейзажа появились и нестандартные предложения услуг, сообщил REGIONS.

Так, в Бронницах предприимчивый мужчина разместил объявление с фотографиями в жанре нюдс, где он позирует с крыльями за спиной. Он обещает в течение получаса добраться до любой точки города, чтобы откопать засыпанный снегом автомобиль или расчистить двор. Услуга предоставляется на платной основе по принципу «чем дальше выезд, тем выше стоимость», несмотря на ангельский нимб на снимках.

Необычная реклама стала предметом активного обсуждения в местных сообществах в соцсетях. Мужская часть комментаторов вовсю упражняется в остроумии, пытаясь перешутить друг друга. Женщины же в своих откликах часто развивают тему о том, что настоящий ангел помог бы дамам безвозмездно.

Ранее сообщалось, что в Пушкино Чебурашка помогает жителям разгребать сугробы после снегопада.