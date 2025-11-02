Ловушка у двери: как вещи в подъезде могут привести к уголовному делу и что важнее — удобство или безопасность?

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с RT рассказал , что личные вещи жильцов, которые хранятся на общей площадке, загромождают территорию и создают угрозу при пожаре.

Эксперт рассказал, что в отличие от современных жилых комплексов, где для хранения предусмотрены специальные кладовые и велопарковки, в домах советской постройки подобные помещения отсутствуют. Это вынуждает жильцов размещать личные вещи в местах общего пользования, что прямо запрещено жилищным законодательством.

«Лестничные площадки, коридоры и холлы относятся к общему имуществу, и их загромождение нарушает права других жильцов и создает угрозу безопасности при пожаре», — подчеркнул он.

Как пояснил эксперт, даже создание условно свободного прохода не легализует подобное складирование. Требования пожарной безопасности, предусматривающие полную очистку эвакуационных путей, обладают безусловным приоритетом и не могут быть отменены решением общего собрания собственников. При выявлении нарушений управляющей компанией или МЧС выдается предписание об их устранении.

«За невыполнение требований пожарной безопасности установлены штрафы по статье 20.4 КоАП России: для граждан за нарушение общих требований пожарной безопасности — от 5 тыс. до 15 тыс. руб., и за повторное нарушение либо невыполнение предписания МЧС — от 12 тыс. до 20 тыс. руб.», — поделился эксперт.

Эксперт подчеркнул, что в случае гибели людей при пожаре, вызванном загромождением эвакуационных путей, виновным грозит уголовное преследование по ст. 219 УК РФ с санкцией в виде лишения свободы на срок до трех лет.

