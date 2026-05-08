«Сок дороже бензина»: Бразилия недосчиталась апельсинов — россиян ждёт удар по кошельку

Цены на апельсиновый фреш взлетели до небес после того, как Бразилия — главный в мире поставщик апельсинов — огласила убийственный прогноз. Исследовательская группа предрекает сбор всего 255,2 миллиона ящиков фруктов. Это на 13 процентов меньше прошлого года и на 15 процентов ниже среднего показателя за последние десять лет. Об этом сообщает Bloomberg.

Реакция рынка не заставила себя ждать. В Нью-Йорке фьючерс на апельсиновый сок рванул вверх на максимально допустимые 10 центов за фунт, достигнув $1,832. Прибавка составила 5,8 процента. Для миллионов россиян, которые покупают пакетированный сок или импортные фрукты, это прямой сигнал: цена на полке скоро поползет вверх. Возможно, уже к лету.

Почему же Бразилия, которая кормит соком полмира, дала такой сбой? Эксперты винят сразу три фактора. Первый — затяжная засуха и резкое сокращение осадков из-за климатического феномена Эль-Ниньо. Второй — болезнь «зеленение цитрусовых», которая уничтожает деревья. Третий — общее падение урожайности.

Парадокс в том, что еще в конце 2024 года цены на сок были втрое выше текущих. Их падение, как ни странно, произошло из-за того, что люди стали меньше пить сок, переключившись на другие напитки. Но теперь, когда предложение рухнуло, дешевого сока не будет.

