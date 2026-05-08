Пентагон рассекретил десятки фото и видео с НЛО, и мир замер в ожидании контакта. Но российский ученый сломал эту сказку: никаких доказательств внеземной жизни там нет. Это политический трюк, а не научная сенсация. Об этом сообщает Lenta.ru.

Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович усомнился в ценности обнародованных материалов. По его словам, вряд ли в этих архивах есть стопроцентные улики присутствия пришельцев. Скорее всего, там зафиксированы «сложные явления», которые пока нельзя объяснить. Но за ними скрываются не зеленые человечки, а обычные физические процессы.

Ученый считает, что США специально подняли шумиху вокруг НЛО по политическим причинам.То есть вместо реальных доказательств — попытка отвлечь граждан от войн, кризисов и собственных проблем.

В России, по словам Петруковича, к этим файлам проявят интерес. Но большого сюрприза ждать не стоит. Военные испокон веков фиксировали неопознанные явления в небе. Но большинство из них после анализа оказываются секретными самолетами, метеозондами или оптическими иллюзиями. То же самое, вероятно, и в папках Пентагона.

