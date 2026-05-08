«Одна ошибка лишит наследства»: юрист назвал 5 фатальных промахов в завещании

Россияне, которые хотят распорядиться имуществом после смерти, часто совершают ошибки, способные перечеркнуть последнюю волю. Юрист Александр Хаминский предупредил: малейшая неточность в завещании может привести к тому, что наследники не получат ничего. И восстановить справедливость будет уже невозможно. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Специалист выделил обязательные реквизиты, без которых документ ничтожен. Это полные ФИО наследодателя, дата и место составления, личная подпись, четкий список наследников и имущества. И, конечно, нотариальное удостоверение. Если его нет, а вы не находитесь в ситуации, угрожающей жизни — завещание не имеет силы. Экстренные случаи (например, в больнице без нотариуса) — редкость, и там нужны свидетели.

Еще одна частая причина признания документа ничтожным — подпись не самим завещателем, а другим лицом. Если без этого не обойтись, факт «помощи» надо отдельно прописывать в тексте. Иначе — отказ.

Но даже если завещание составлено формально верно, его можно оспорить в суде. Основания: давление родственников, тяжелая болезнь, психическое расстройство, введение в заблуждение. Если наследники докажут, что воля наследодателя была не свободна, документ признают недействительным.

Хорошая новость: менять завещание можно сколько угодно раз. Последний вариант перечеркивает все предыдущие. Делать это разрешается без объяснения причин и без согласия бывших наследников. Тайна завещания гарантирована.

