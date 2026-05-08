«Инопланетянин» под ногами: российский летчик нашел в лесу гриб с лицом пришельца

Гуляя по лесу, бывший российский летчик-наблюдатель Николай Саблин едва не наступил на нечто, от чего у любого фантаста зачесались бы руки. В траве под ногами оказался гриб с лицом инопланетянина. Об этом сообщает Lenta.ru.

История произошла в Красноярском крае. Во время обычной прогулки мужчина заметил необычный гриб — ежовик коралловидный. Вот только форма его поражала. Саблин сфотографировал находку и признался: для полного сходства с головой пришельца не хватает только черных глаз.

На самом деле, ежовик коралловидный — не чужой, а вполне земной и очень редкий гриб, занесенный в Красную книгу многих регионов. Он не ядовит, но и особой пищевой ценности не представляет. Его «пушистая» структура напоминает кораллы, отсюда и название. Однако в данном случае природа решила пошутить, придав грибу антропоморфные черты. Саблин, привыкший к наблюдениям с высоты, теперь сделал открытие на земле.

