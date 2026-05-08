В Москве прозвучало неожиданное признание европейского лидера. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, находясь с визитом в российской столице, заявил: страны Евросоюза утратили уважение к событиям Второй мировой войны. По словам политика, на Западе сегодня извращают историю, и это уже не просто отдельные случаи, а системная проблема. Об этом сообщает Lenta.ru.

Выступая перед журналистами, Фицо подчеркнул: ни один народ в мире не переживает ужасы 1941–1945 годов так остро, как российский. Он пожелал, чтобы это чувство сохранилось у россиян, и предостерег от повторения ошибок Европы, где «история извращается и нет уважения к тому, что происходило». Словацкий премьер также напомнил о 85-й годовщине нападения нацистской Германии на СССР, которая будет отмечаться 22 июня.

Заявление Фицо прозвучало на фоне тотального сноса памятников советским воинам в Прибалтике, Польше и на Украине. Западные политики все чаще переписывают итоги Второй мировой, принижая роль Красной армии и возвеличивая коллаборационистов. Братислава, которая еще недавно колебалась между Москвой и Брюсселем, теперь посылает четкий сигнал: правду о войне не похоронить.

