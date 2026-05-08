«Оставь телефон в покое»: эксперт раскрыл главную ошибку, которая убивает аккумулятор за год

Вы всю ночь держите смартфон на зарядке? Зря. Эксперт НТИ по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский предупреждает: это привычка медленно, но верно убивает аккумулятор. И дело не в том, что батарея «устает», а в том, что ее химическая структура разрушается от перенапряжения. Об этом сообщает Lenta.ru.

Вишневский объясняет: аккумуляторы смартфонов наиболее чувствительны к предельным значениям — 0 и 100 процентов. Особенно вредно «топить» батарею до ста и оставлять в таком состоянии на час и более. Если смартфон всю ночь или целый день заряжается, оставаясь на отметке 100 процентов, химическая структура батареи постепенно разрушается.

Чтобы продлить жизнь аккумулятору, эксперт советует использовать встроенные умные функции смартфона: оптимизированную зарядку и режим защиты батареи. Идеальная стратегия: держать заряд в диапазоне от 20% до 80%. Не ждите, пока гаджет выключится на нуле, и не держите его на кабеле, когда он уже полный. Также во время зарядки не запускайте тяжелые программы (игры, стриминг видео), чтобы смартфон не перегревался. Перегрев — враг номер два для химических элементов батареи.

Для тех, кто меняет телефон каждые 2-3 года, это не проблема. Но если вы хотите, чтобы гаджет служил верой и правдой 4–5 лет, придется пересмотреть привычки.

