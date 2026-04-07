Ложь под маской нужды: мошенница обманула трех пенсионерок в Березовском — притворялась соседкой с больным ребенком

Три пенсионерки из Березовского считали, что оказывают доброе дело — помогают соседке с маленьким ребенком, у которой нет финансовой возможности покупать памперсы и другие необходимые для малыша предметы. Выяснилось, что женщина даже не была им соседкой, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В пресс-службе полиции Кузбасса проинформировали, что 33-летняя местная жительница навещала трех пенсионерок. Она рассказывала, что живет в одном доме с женщинами. Незваная гостья придумывала истории о ребенке, который якобы болел и нуждался в помощи. Пенсионерки давали женщине деньги на лекарства и памперсы.

«Три пожилые женщины в возрасте 79, 81 и 88 лет передали фигурантке в общей сложности 15 тыс. руб.», — рассказали в пресс-службе полиции Кузбасса.

По данным ведомства, однажды во время ожидания, пока пенсионерка найдет для нее наличные, женщина взяла ее телефон и перевела через банковское приложение на счет знакомого 10 тыс. руб. После женщина сняла деньги и использовала в собственных нуждах.

В пресс-службе полиции рассказали, что пенсионерки во время обсуждения ситуации с другими соседями узнали, что никакой одинокой мамы с ребенком в подъезде нет. После задержания женщина призналась, что стучала в квартиры в рандомном порядке. Они признала вину и подтвердила, что больного ребенка у нее нет. Срок наказания может достигнуть шести лет лишения свободы.

