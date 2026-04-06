Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества в домовых чатах

В Министерстве энергетики Московской области и компании «Мосэнергосбыт» предупредили жителей Подмосковья о случаях мошенничества, выявленных в домовых чатах.

Так, аферисты добавляют жертву в закрытую группу в мессенджере, которая выглядит как официальный чат «Мосэнергосбыта» или общедомовый чат. В рассылке они обещают «перерасчет» или «скидки на оплату ЖКУ». Главной целью злоумышленников является СМС-код, который приходит жертве. С ним они могут получить доступ к кабинету на «Госуслугах».

Жителям напомнили, что «Мосэнергосбыт» никогда не создает чаты в мессенджерах для решения вопросов по лицевым счетам, не запрашивает пароли, коды из СМС и персональные данные. Любое общение ведется исключительно через официальные каналы связи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах модернизации коммунальной сферы в регионе.