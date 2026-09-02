Инконтиненция, или недержание мочи, — состояние, при котором происходит непроизвольное истечение урины через мочеиспускательный канал без возможности сознательного контроля. Данное нарушение способно серьезно ухудшать качество жизни, но важно понимать: в подавляющем большинстве случаев оно выступает не самостоятельной болезнью, а лишь сигналом о наличии других патологий — воспалительных, органических или неврологических. В причинах разбирались Здоровье Mail.

Заболевания, провоцирующие недержание мочи

Нарушение удержания мочи практически никогда не возникает изолированно. Чаще всего оно является следствием следующих состояний:

патологии предстательной железы у мужчин (простатит, аденома) — увеличенная простата пережимает уретру, что ведет к застою мочи, перерастяжению пузыря и последующему подтеканию;

инфекционно-воспалительные процессы в мочевыделительной системе (цистит, нефрит) — раздраженная слизистая мочевого пузыря становится гиперчувствительной, провоцируя внезапные и сильные позывы;

сахарный диабет — хронически повышенный сахар крови со временем повреждает нервные волокна, а также увеличивает суточный диурез, что в совокупности ослабляет контроль над мочеиспусканием;

нейрогенная дисфункция мочевого пузыря и полинейропатии — сбой в проведении нервных импульсов нарушает скоординированную работу мышц-сфинктеров;

последствия инсульта и травм головного или спинного мозга — разрушение или повреждение нервных центров, отвечающих за регуляцию мочеиспускания;

межпозвоночная грыжа в пояснично-крестцовом отделе — компрессия нервных корешков ухудшает иннервацию органов малого таза;

уретрит — воспаление мочеиспускательного канала сопровождается частыми позывами и ослаблением сфинктерного аппарата.

Только полноценное диагностическое обследование позволяет установить первопричину и назначить эффективное лечение.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Екатерина Агеева ]

Какой специалист поможет

При появлении любых признаков недержания мочи первым, к кому следует обратиться, становится терапевт или уролог. В зависимости от выявленных причин к лечению могут подключаться и другие врачи.

Терапевт или врач общей практики собирает первичный анамнез, назначает лабораторные исследования и определяет дальнейший маршрут пациента. Уролог является ключевым специалистом в диагностике и лечении заболеваний мочевыделительной системы. Женщинам также может потребоваться консультация гинеколога или урогинеколога для оценки состояния тазового дна, особенно после родов или в менопаузе. При подозрении на неврологическую природу проблемы привлекается невролог. Эндокринолог необходим при выявлении сахарного диабета или других гормональных нарушений. Хирург подключается на этапе решения вопроса об оперативном лечении, когда консервативная терапия неэффективна.

Своевременное обращение за профессиональной помощью позволяет избежать хирургического вмешательства на поздних стадиях.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Чего делать категорически нельзя

Попытки самостоятельно справиться с деликатной проблемой часто приводят к обратному эффекту и ухудшению состояния. При недержании мочи врачи настоятельно не рекомендуют:

сокращать потребление жидкости, чтобы реже посещать туалет — обезвоживание делает мочу более концентрированной, что усиливает раздражение слизистой мочевого пузыря и повышает риск инфекций;

заниматься самолечением и бесконтрольно принимать мочегонные или успокаивающие средства — это может непредсказуемо повлиять на тонус мочевого пузыря и сфинктеров;

поднимать тяжести и выполнять упражнения, повышающие внутрибрюшное давление — это усугубляет стрессовое недержание и способствует опущению органов малого таза;

пренебрегать гигиеной и длительно находиться в мокром белье — постоянный контакт с мочой вызывает дерматиты, опрелости и создает благоприятную среду для бактерий;

откладывать визит к врачу из-за неловкости или страха — чем раньше начато лечение, тем выше шансы на полное восстановление контроля.

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