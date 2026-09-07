Производство работает: как предприятия Закамской зоны пережили очередную атаку дронов

В пресс-службе главы Республики Татарстан сообщили о массированной атаке вражеских беспилотных летательных аппаратов на Закамскую зону региона. В результате падения обломков сбитых БПЛА незначительные повреждения получили гражданский и промышленный объекты, однако никто из жителей не пострадал, критических разрушений не зафиксировано, а технологические и производственные процессы предприятий нарушены не были. Об этом информирует ТАСС.