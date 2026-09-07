Концерт без площадки: почему Роспотребнадзор вынес предостережение промоутерам Уэста

Генеральный директор концертного агентства Say Agency Анна Субчева прокомментировала предостережение Роспотребнадзора, вынесенное из-за отказов в возврате средств за билеты на шо́у Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Руководитель компании заявила, что агентство действовало в полном соответствии с российским законодательством, а возникший правовой спор передан юристам для совместного разбирательства с ведомством. При этом площадка «Газпром Арена» ранее заявляла об отсутствии договора аренды, однако сами шоу на данный момент официальной отмене не подвергались. Об этом сообщает ТАСС.