Концерт без площадки: почему Роспотребнадзор вынес предостережение промоутерам Уэста
ТАСС: Роспотребнадзор разберет ситуацию с возвратом денег за концерт Канье Уэста
Генеральный директор концертного агентства Say Agency Анна Субчева прокомментировала предостережение Роспотребнадзора, вынесенное из-за отказов в возврате средств за билеты на шо́у Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Руководитель компании заявила, что агентство действовало в полном соответствии с российским законодательством, а возникший правовой спор передан юристам для совместного разбирательства с ведомством. При этом площадка «Газпром Арена» ранее заявляла об отсутствии договора аренды, однако сами шоу на данный момент официальной отмене не подвергались. Об этом сообщает ТАСС.
Суть конфликта вокруг билетов и позиции сторон
Ключевые аспекты спора между организаторами, регулятором и площадки:
- Позиция организатора. Гендиректор Say Agency Анна Субчева утверждает, что процедура возврата средств осуществлялась без нарушений законодательства РФ, а юридическая служба агентства готова урегулировать претензии с ведомством.
- Претензии Роспотребнадзора. Ведомство вынесло предостережение, установив, что условия публичной оферты компании нарушают закон «О защите прав потребителей» (статьи 8, 10 и 16) в части ограничений на возврат денег и предоставления полной информации.
- Статус площадки. Пресс-служба «Газпром Арены» сообщила, что договор аренды на 10 и 11 октября не заключен, из-за чего проведение шоу невозможно.
- Текущий статус шоу. В Say Agency заявили, что выступления не отменены, а команда находится на связи с артистом для решения спорных вопросов.