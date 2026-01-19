Logo

Магнитные бури без последствий: кардиолог считает, что виноват не космос, а стресс, давление и самовнушение

REGIONS: кардиолог Степашина отрицает прямое влияние магнитных бурь на сосуды

Актуально

Фото: [Медиасток.рф]

Врач-кардиолог подмосковной клиники Маргарита Степашина в беседе с REGIONS развеяла миф о том, что магнитная буря может спровоцировать инсульт или инфаркт.

Эксперт пояснила, что колебания магнитного поля Землинезначительные внешние воздействия, от которых человека защищает его же организм, наделенный адаптивными системами высокой мощности.

По мнению медика, воздействие магнитных бурь на организм человека имеет крайне незначительную величину, особенно в сравнении с другими, клинически доказанными угрозами здоровью. К таким серьезным рискам относятся хронический стресс, артериальная гипертензия, табакокурение и несбалансированный рацион питания.

«Нередко человек списывает свое недомогание на солнечный „шторм“, а на самом деле это совпадение, результат накопления разных мелких нарушений в организме», — подчеркнула кардиолог.

Эксперт высказала мнение, что истинной причиной ухудшения самочувствия часто становятся сопутствующие погодные явления, такие как колебания температуры и атмосферного давления. Не менее важную роль играют психосоматические факторы — например, тревожное ожидание недомогания (эффект ноцебо), а также накопленная усталость, недостаток сна или внезапное обострение давних проблем со здоровьем.

«Гораздо важнее следить за своим артериальным давлением, уровнем холестерина и глюкозы в крови, чем за прогнозами солнечной активности. Именно эти параметры определяют реальные риски для сердца и сосудов», — отметила Маргарита Степашина.

Ранее сообщалось, что ученые предупредили о магнитной буре уровня G3/G4 20 января.

