Магнитные бури без последствий: кардиолог считает, что виноват не космос, а стресс, давление и самовнушение

Врач-кардиолог подмосковной клиники Маргарита Степашина в беседе с REGIONS развеяла миф о том, что магнитная буря может спровоцировать инсульт или инфаркт.

Эксперт пояснила, что колебания магнитного поля Земли — незначительные внешние воздействия, от которых человека защищает его же организм, наделенный адаптивными системами высокой мощности.

По мнению медика, воздействие магнитных бурь на организм человека имеет крайне незначительную величину, особенно в сравнении с другими, клинически доказанными угрозами здоровью. К таким серьезным рискам относятся хронический стресс, артериальная гипертензия, табакокурение и несбалансированный рацион питания.

«Нередко человек списывает свое недомогание на солнечный „шторм“, а на самом деле это совпадение, результат накопления разных мелких нарушений в организме», — подчеркнула кардиолог.

Эксперт высказала мнение, что истинной причиной ухудшения самочувствия часто становятся сопутствующие погодные явления, такие как колебания температуры и атмосферного давления. Не менее важную роль играют психосоматические факторы — например, тревожное ожидание недомогания (эффект ноцебо), а также накопленная усталость, недостаток сна или внезапное обострение давних проблем со здоровьем.

«Гораздо важнее следить за своим артериальным давлением, уровнем холестерина и глюкозы в крови, чем за прогнозами солнечной активности. Именно эти параметры определяют реальные риски для сердца и сосудов», — отметила Маргарита Степашина.

Ранее сообщалось, что ученые предупредили о магнитной буре уровня G3/G4 20 января.