Ученые предупредили о магнитной буре уровня G3/G4 20 января

К началу следующей недели на Земле ожидается сильная магнитная буря, вызванная выбросом солнечной плазмы. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным ученых, поток плазмы движется напрямую в сторону нашей планеты и, согласно предварительным расчетам, достигнет ее во вторник. Ожидается, что вызванные этим геомагнитные возмущения могут достигнуть уровня G3 или G4 по международной шкале магнитных бурь.

Эксперты пояснили, что показатель G4 соответствует категории «очень сильной» магнитной бури. Всего в классификации предусмотрено пять уровней: от слабого G1 до экстремального G5. Таким образом, прогнозируемое событие относится к числу достаточно серьезных явлений космической погоды.

Также в лаборатории отметили, что в период усиленной солнечной активности зона возможного наблюдения полярных сияний может сместиться значительно южнее привычных широт. Предполагается, что нижняя граница их появления способна опуститься до 50 градусов.

Ранее сообщалось, что текущий цикл Солнца может преподнести новые сюрпризы.