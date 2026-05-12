Майские килограммы? С ними можно разобраться за 3–5 дней — четыре совета диетолога

Продолжительные майские выходные с обильными шашлыками, калорийными соусами и спиртными напитками зачастую оставляют после себя не только приятные эмоции, но и несколько дополнительных сантиметров на талии. Как пояснила в беседе с изданием REGIONS диетолог Ольга Ромашина, в большинстве случаев речь идет не о жировых отложениях, а об отеках, спровоцированных избытком соли, солеными соусами и алкоголем.

Почему жесткие диеты не работают

По словам специалиста, значительная часть прибавки на весах после праздников приходится именно на задержку жидкости в организме. Диетолог предостерегает: пытаться быстро сбросить вес с помощью жестких ограничений в еде или интервального голодания — не только бесполезно, но и вредно.

Интервальное голодание, уточнила Ромашина, представляет собой по сути лишь один из способов урезать суточную калорийность. Однако при отеках такой подход, подчеркнула она, не работает и может лишь усугубить состояние организма, которому требуется мягкое восстановление водно-солевого баланса.

Вместо экстремальных методов диетолог предложила четыре действенных совета, которые помогут аккуратно вернуть форму в течение 3–5 дней.

Совет 1. Соль под запрет, вода — в приоритет

Первоочередная цель, по словам диетолога, — избавиться от избытка жидкости, задержанного организмом за праздничные дни.

«В течение 3–5 дней минимизируйте соленое, маринованное, копченое, соусы. Пейте чистую воду — полтора-два литра в день. Как только организм поймет, что дефицита влаги нет, он перестанет задерживать воду», — объяснила эксперт.

Совет 2. Белок в каждом приеме пищи

Утро, день и вечер — в любой из этих периодов, по словам диетолога, стоит добавлять в меню легкоусвояемые белковые продукты. Подойдут куриное филе, мясо индейки, нежирная рыба, куриные яйца и творог. Белок переваривается медленно, обеспечивая продолжительное чувство сытости. Кроме того, он защищает мышечную ткань от разрушения, не давая мышцам покидать организм.

Совет 3. Клетчатка для очищения, ходьба — для тонуса

Овощные культуры, по словам диетолога, обеспечат организм растительными волокнами, которые способствуют выведению накопившихся токсинов. Что касается физической активности, то здесь лидирует обычная ходьба пешком — она, как пояснила специалист, является лучшим естественным способом избавиться от отечности.

«Достаточно увеличить количество шагов до 10–12 тысяч в день. Это час-полтора ходьбы в быстром темпе. Улучшится кровообращение, разгонится лимфа, уйдут отеки», — рассказала диетолог.

Совет 4. Исключить «пустые калории из бутылки»

По словам диетолога, избыточную калорийность человек зачастую набирает не столько из твердой пищи, сколько из того, что пьет. Основной вклад в лишние килограммы и отеки вносят сладкие газировки, пакетированные соки, энергетики и алкогольные коктейли — так называемые «жидкие калории», которые организм усваивает практически мгновенно, не давая сигнала о насыщении.

«Сладкий чай, кофе с молоком, сахаром или сиропом, покупные соки, алкоголь — их человек за еду не считает. Уберите их, и быстро придете в форму. Оставьте чистую воду, травяной чай, кофе без сахара», — подчеркнула Ромашина.

