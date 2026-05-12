«Одну сбил автомобиль»: в Новой Москве из питомника сбежали чернобурые лисицы

Из питомника в Новой Москве сбежали три чернобурые лисицы, одну из них сбил автомобиль. Об этом сообщили в канале «Москвач».

В сообщении уточнили, что инцидент произошел несколько дней назад. Животные выбрались из вольера и гуляли по окрестностям. Очевидцы отмечали, что видели их в разных местах.

По данным канала, одну особь поймали, вторая - все еще бегает по району. Спасти третью лисицу не удалось, она погибла под колесами машины.

