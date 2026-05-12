«Злая как собака на третий день»: терапевт объяснила, почему нельзя бросать сахар с понедельника

Сценарий знаком почти каждому: в воскресенье вечером из дома торжественно выкидываются все сладости, а уже к вечеру вторника рука сама тянется к печенью. Терапевт из Домодедова Александра Куденко в беседе с REGIONS объяснила, что проблема не в слабой воле, а в физиологии. Резкий отказ от сахара — это стресс, который организм воспринимает как ломку, и бороться с ним нужно постепенно, заменяя источники дофамина.

По словам врача, сахар действует как мягкий, но коварный наркотик. Он запускает выброс дофамина — гормона удовольствия, и мозг быстро запоминает связку «сладкое — хорошо». Со временем развивается толерантность: одной конфеты уже мало, нужна плитка. Именно поэтому резкий обрыв вызывает классическую абстиненцию — раздражительность, головные боли, упадок сил и непреодолимую тягу, которую пациенты описывают фразой «стала злой как собака и съела торт».

Куденко предлагает пятишаговую стратегию. Первый шаг — не запрещать, а заменять. Молочный шоколад уступает место темному с содержанием какао 70–85 процентов, печенье и вафли — сухофруктам, торт — запеченному яблоку с корицей, а сладкий йогурт — натуральному с ягодами. Цель не в том, чтобы убрать сладкое, а в том, чтобы сменить его качество и избежать резких скачков глюкозы.

Второй шаг — обязательно добавлять белок и клетчатку к каждому приему пищи. Скачки сахара в крови провоцируют сахарный голод, а яйца, творог, рыба, мясо, бобовые и овощи замедляют всасывание глюкозы и продлевают сытость. Врач советует простое правило: если едите углеводы, добавляйте к ним белок — например, яблоко с горстью орехов или кашу с творогом.

Третий шаг — пить воду. Жажда часто маскируется под желание сладкого, поэтому при первом позыве к конфете стоит выпить стакан воды и подождать 10–15 минут. Четвертый шаг — управлять стрессом. Кортизол усиливает тягу к сладкому и жирному, поэтому прогулки, йога, дыхательные практики и нормальный сон снижают гормональную нагрузку.

Пятый шаг — правило «одного укуса». Если срыв все же случился, нужно не корить себя, а разрешить ровно один кусочек качественной сладости, смакуя его без телефона и телевизора. По словам Куденко, это снимает запрет, и желание «съесть все» уходит.

Процесс занимает от двух до четырех недель. На первой ослабевает тяга, на второй организм адаптируется, на третьей привычное сладкое начинает казаться приторным, а на четвертой человек спокойно проходит мимо витрины с тортами. Через месяц без сахара улучшается кожа, уходит отечность, нормализуется вес, появляется энергия и выравнивается настроение.

Врач перечислила и главные ошибки. Нельзя убирать сахар резко — мозг не терпит лишений. Нельзя голодать — регулярное питание небольшими порциями снижает риск срыва. Нельзя заменять сахар искусственными подсластителями: они не переучивают мозг и могут вредить микрофлоре. Нельзя ругать себя за срывы — один кусочек пирожного не перечеркивает недели здорового питания. И нельзя сидеть на жесткой диете в стрессе — лучше разрешить себе немного темного шоколада, чем потом сорваться на ведро мороженого.

Для экстренных случаев, когда сладкого хочется прямо сейчас, Куденко советует несколько быстрых приемов: стакан воды с лимоном, горсть орехов, яблоко, мятная зубная паста на время отбивает рецепторы, 10 глубоких вдохов и выдохов снимают стрессовую тягу, пятиминутная прогулка переключает мозг, жевательная резинка без сахара создает иллюзию еды. Любимый лайфхак терапевта — чай с корицей и имбирем, который, по ее словам, убирает тягу к сладкому за пять минут.