Молитва вместо застолья: священники напомнили верующим о правилах поведения на кладбище

Русская православная церковь обратилась к верующим с разъяснением традиций поминовения усопших. Священнослужители объяснили, почему еда на могилах и шумные поминки противоречат канонам, а также дали рекомендации по установке памятников и выбору цветов, сообщает «Новосвят».

Что категорически нельзя делать у могил

Согласно позиции Церкви, кладбище — это священное место, требующее тишины и благоговения. Главной ошибкой многих прихожан остается организация застолий непосредственно у мест захоронения. В РПЦ подчеркивают, что употребление алкоголя и оставление продуктов питания (хлеба, конфет, пасхальных яиц) на надгробиях являются пережитками язычества. Вместо этого верующим следует сосредоточиться на молитвенном поминовении. Память о близких должна выражаться в духовном общении, а не в бытовых привычках, которые нарушают сакральность места.

Правила установки крестов и памятников

Традиции оформления могил также имеют свои строгие предписания. Сразу после погребения устанавливается временный деревянный крест. Важное уточнение от священнослужителей: на таком кресте не рекомендуется размещать фотографии усопшего. Замену креста на постоянный монумент производят только после полной осадки грунта. Особое внимание уделяется судьбе старого креста — его запрещено просто выбрасывать. К освященному символу веры следует относиться с уважением даже после демонтажа; как правило, старые деревянные кресты сжигают в специально отведенных местах или закапывают в саму могилу.

Скромность оформления и выбор цветов

Церковь призывает избегать чрезмерной роскоши и вычурности при выборе надгробий. Огромные монументы не приносят пользы душе усопшего, тогда как искренняя молитва в первые сорок дней после кончины считается критически важной. Что касается цветов, то предпочтение рекомендуется отдавать живым растениям спокойных, сдержанных оттенков. Чаще всего на могилы приносят четное количество гвоздик или роз. Главный посыл духовенства заключается в том, что достойное поминовение — это прежде всего порядок на могиле и чистота помыслов, а не внешняя демонстрация достатка.