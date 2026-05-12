Не стало сценаристки сериала «Склифософский» Юлии Терентьевой

В субботу, 9 мая, российское кинематографическое сообщество понесло двойную, невосполнимую потерю. В возрасте 45 лет скончалась сценаристка Юлия Терентьева, известная по работе над сериалами «Склифосовский», «Пес», «Второй шанс», «Свои» и фильмами «Письма с фронта» и «Марли», сообщает aif.ru.

Причиной смерти, по предварительным данным, стали осложнения после перенесенной операции. Юлия много лет страдала от сахарного диабета, однако подробности своего диагноза публично не раскрывала. Точный ответ даст экспертиза.

Терентьева родилась 28 августа 1980 года в Севастополе, где окончила гимназию. В кинематографе она начала работать с 2015 года и за десять лет успела создать сценарии для 14 проектов. Ее последней работой стало драматическое фэнтези «В аду мест нет», вышедшее в 2025 году.

Коллеги вспоминают Юлию как талантливого, тонкого профессионала, который знал, как найти ключ к сердцам зрителей. Ее уход — огромная потеря для отечественного кино.

