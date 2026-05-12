209 вакансий и зарплата до 114 тыс. руб.: в Омске не хватает водителей автобусов, троллейбусов и трамваев?

Омские муниципальные пассажирские предприятия уже несколько лет подряд работают в режиме кадрового голода. Дефицит водителей общественного транспорта в городе сохраняется, и ситуация, судя по последним данным, остается напряженной. Согласно актуальной информации департамента транспорта городской администрации, в настоящий момент для муниципальных перевозчиков открыто 209 вакантных мест, сообщил gorod55.ru.

В ответе на официальный запрос издания Города55 сообщается, что за руль автобусов готовы принять 91 человека. Ровно столько же водителей требуется для троллейбусного парка. Для управления трамваями необходимо найти еще 27 специалистов.

Первые четыре с небольшим месяца 2026 года не обошлись без кадровых потерь. Так, «Пассажирское предприятие №8» покинули 52 водителя автобусов. Правда, как уточнили в ведомстве, взамен на аналогичные должности удалось трудоустроить такое же количество человек.

Что касается предприятия «Электрический транспорт», то там заявления на увольнение подписали 19 водителей. Из них 11 человек управляли троллейбусами, а 8 — трамваями. Пополнили же коллектив 18 новых специалистов: трое пришли работать на троллейбусы, а 15 — на трамваи.

По информации издания, по итогам прошлого, 2025 года, средняя заработная плата водителей автобусов в Омске составляла 114,2 тыс. руб. Их коллеги за рычагами троллейбусов получали в среднем 97,5 тыс. руб., а трамваев — 87,6 тыс. руб.

