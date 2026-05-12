Зарплаты или производительность: Александр Новак расставил приоритеты для экономики

Вице-премьер РФ Александр Новак представил прогноз развития рынка труда на ближайшие годы. Несмотря на ожидаемое замедление темпов роста экономики, дефицит кадров и демографические особенности сохранят безработицу на минимальных отметках, что потребует от государства и бизнеса новых подходов к производительности труда. Об этом пишет ТАСС.

Прогноз по безработице и демографические рамки

Согласно заявлению Александра Новака, в 2026 году уровень безработицы в стране останется в диапазоне 2,3–2,4%. Столь низкие показатели объясняются объективной ограниченностью трудовых ресурсов. Вице-премьер отметил, что до 2030 года численность трудоспособного населения будет расти, однако основной приток кадров обеспечат молодежь и граждане предпенсионного возраста. Учитывая, что в этих группах уровень занятости традиционно ниже, рынок продолжит испытывать потребность в квалифицированных специалистах.

Гибкость рынка и интенсивность труда

Одним из ключевых условий стабильности экономики Новак назвал гибкость рынка труда. Это понятие включает в себя как возможность оперативного перераспределения кадров при изменении экономической активности, так и механизмы наращивания интенсивности работы. Вице-премьер подчеркнул важность создания условий, при которых сотрудники могут получать дополнительный доход за счет увеличения объемов выполняемых задач, когда в этом возникает государственная или рыночная необходимость.

Производительность как национальный приоритет

В условиях кадрового дефицита стратегической задачей правительства становится рост производительности труда. По словам Новака, итогом текущей политики должно стать масштабное изменение структуры занятости. Речь идет о перераспределении человеческих ресурсов из сфер, где возможна оптимизация и автоматизация, в сектора, остро нуждающиеся в притоке новых рабочих рук. Повышение эффективности каждого рабочего места позволит компенсировать нехватку персонала и обеспечить устойчивое развитие экономики в долгосрочной перспективе.