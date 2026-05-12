Кофейный кризис: в России импорт из Бразилии рухнул до рекордных минимумов

Российский рынок кофе зафиксировал резкое снижение поставок из Бразилии. В апреле 2026 года объемы ввоза сократились более чем в два раза, достигнув минимальных значений с прошлой осени. Эксперты анализируют изменение структуры импорта на фоне доминирования европейских и американских закупщиков, пишет РИА Новости.

Резкое снижение в денежном эквиваленте

Согласно данным бразильской статистической службы, в апреле 2026 года российские компании существенно ограничили закупки кофе. Сумма поставок упала до 18,7 миллиона долларов, что в 2,4 раза меньше показателей марта (45,3 миллиона долларов). Текущие цифры стали минимальными с сентября 2025 года, когда объем импорта составлял всего 13 миллионов долларов. Такое резкое «месячное» сокращение свидетельствует о серьезной корректировке закупочной политики российских обжарщиков и дистрибьюторов.

Глобальное распределение бразильского экспорта

На мировом рынке Бразилия остается ключевым поставщиком, однако доля России в общем объеме экспорта в апреле составила лишь 1,7%. Основными потребителями бразильского кофе остаются страны Запада:

Германия — 14,4% всех поставок;

Италия — 14,1%;

США — 12,7%.

Конкуренция со стороны крупнейших экономик и изменение логистических приоритетов продолжают влиять на доступность латиноамериканского сырья для российского бизнеса.

Причины и перспективы рынка

Отраслевые аналитики связывают падение импорта в 2,4 раза с несколькими факторами. Во-первых, это может быть следствием затоваривания складов после активных закупок в начале года. Во-вторых, волатильность цен на кофе сорта арабика на мировых биржах заставляет российских импортеров действовать осторожнее. Не исключено, что часть спроса перераспределяется в пользу других стран-производителей, таких как Вьетнам или Эфиопия, чтобы сбалансировать стоимость конечного продукта на полках магазинов.