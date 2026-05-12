Безвиз ввели, но чартеров на будет: когда российские туроператоры начнут продавать путевки в Саудовскую Аравию
Фото: [istockphoto.com/Ayman Zaid]
С 11 мая россияне могут посещать Саудовскую Аравию без визы и находиться там до 90 дней в году. Но готовы ли туроператоры сегодня продавать путевки в страну Ближнего Востока? Сколько стоит такая поездка? И чем Саудовская Аравия может конкурировать с привычными Египтом и ОАЭ? На эти вопросы интернет-изданию «Подмосковье сегодня» ответили вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин и президент Союза туристических агентств Сергей Голов.
Рекомендации Минэкономразвития пока действуют
Юрий Барзыкин пояснил, что несмотря на безвизовый режим, организованные туры в Саудовскую Аравию пока невозможны.
«Действуют рекомендации Минэкономразвития от 3 марта, и они пока не отменены. Формировать поток от туроператоров туда сейчас нельзя. При отмене этих ограничений и нормализации ситуации на Ближнем Востоке это станет возможным», — рассказал эксперт.
Он отметил, что безвизовый режим даст хороший импульс направлению.
«Как правило, безвиз добавляет от 10 до 15% туристического потока. Есть мнение, что по Саудовской Аравии может быть даже больше. В прошлом году к нам приезжали около 160 тысяч саудитов, это число может достигнуть 200 тысяч. Наши гости из Саудовской Аравии едут на юг России, в Сочи, Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. Это перспективное направление. Сотни тысяч не поедут, а десятки — вполне», — пояснил Барзыкин.
Цены: отдых бюджетным не будет
По словам Барзыкина, отдых в Саудовской Аравии вряд ли станет бюджетным.
«Гости оттуда — это уровень 4–5 звезд, чек достаточно высокий, то же касается и отдыха в Саудовской Аравии. Сказать, что это бюджетное направление, как, например, Египет или Турция, нельзя. Но все зависит от сезона, акций и многих ситуаций. Визы раньше стоили 120 долларов — это немало. Для семьи или пары это чувствительно. Так что безвиз — хороший импульс», — считает эксперт.
Пакетных туров нет и в ближайшее время не будет
Сергей Голов выразил более сдержанный оптимизм.
«Думаю, что из-за ситуации на Ближнем Востоке направление не будет активно востребовано. Пакетных туров в Саудовскую Аравию нет, и я боюсь, что в ближайшее время, пока не закончится конфликт в регионе, туда люди не поедут. Найдется только тысяча человек, которые подумают об этом», — заявил Голов.
Он сравнил Саудовскую Аравию с Эмиратами, где ситуация иная.
«В Эмиратах есть проблемы, но народ все равно едет, поскольку у многих это связано с недвижимостью, бизнесом. В Саудовской Аравии тоже тепло, залив. Но чтобы все резко поехали туда отдыхать, я не думаю. Визы — не самая активная приманка. Без спроса не будет хороших предложений по полетной программе, и чартеры туда никто ставить не будет», — резюмировал эксперт.
Закрытие ОАЭ для российских туристов из-за военного конфликта на Ближнем Востоке стало чувствительной утратой, ведь Эмираты предлагали отдых на любой кошелек — от роскошных отелей Джумейры до бюджетных вариантов в Шардже и Фуджейре. Эксперты уже тогда называли Саудовскую Аравию главной арабской державой, способной принять туристов, но предупреждали: уровень сервиса в ОАЭ недостижим для других курортов региона, поэтому безвизовый режим с королевством вряд ли сможет полноценно заменить Эмираты.