Маккарти заявил о запуске расследования в рамках процедуры импичмента президента Байдена

Спикер Кевин Маккарти рассказал, что у законодателей есть подозрения считать, что президент США Джо Байден знал, что члены его семьи занимаются противоправными действиями и ведут бизнес. В рамках расследования информацию будут проверять.

Параллельно с этой новостью в США проходит расследование о штурме Капитолия. В интервью изданию «Washington Post» осужденный Энрике Таррио поделился подробностями, как проходило расследование.

Спикер уверен, что никто из сотрудников на самом деле не пытался узнать, что именно произошло в тот день. Таррио собирался пойти на сделку, но прокурору это было неинтересно.