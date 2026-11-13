Видео с собакой, которая гоняется за утками в пруду Измайловского леса, разошлось по соцсетям. Кадры опубликовал канал «Балашиха Новости 24/7» в МАХ: несколько крякв спокойно плавали на середине водоема, пока пес не бросился за ними в воду. Несмотря на прохладную погоду, животное без команды хозяина преследовало птиц, которые разлетались в стороны, но собака не оставляла попыток поймать хотя бы одну, сообщил REGIONS.

Пользователи отреагировали по-разному. Одни с иронией предположили, что пес любой ценой хочет добыть хозяину утку с яблоками на ужин. Другие забеспокоились: вода и воздух для купания слишком холодные, и такое развлечение может плохо кончиться для животного.

«Устанет ведь, хотя упорства ему не занимать. Собаке надо объяснить, что охотничьи псы достают утку из воды уже подстреленную. Поймать птицу в воде у него не получиться, хотя желание порадовать хозяина — похвальное», — комментируют подписчики канала.

Опасения некоторых комментаторов REGIONS подтвердил ветеринар, кандидат биологических наук Геннадий Злобин.

«Собак допустимо купать в открытых водоемах при температуре воды минимум 15-16 градусов. Если она окажется ниже, то собака может получить переохлаждение, следствием которого станет обострение хронических заболеваний, вплоть до летального исхода», — рассказал ветеринар.

Специалисты напоминают: полагаться на желание питомца нельзя — под влиянием охотничьего инстинкта или азарта собака может не замечать холода, а последствия проявятся позже. В ноябре вода остывает до 4–5 градусов, поэтому купание лучше отложить до лета.

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