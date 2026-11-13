Финальный этап конкурса-квеста «Рузский агростартап» прошел в Подмосковье

В рамках проекта участникам нужно было пройти квест из четырех этапов. Первые три они прошли самостоятельно, выполняя различные задания. К примеру, им нужно было найти в округе растение «с историей», определить его координаты, сфотографировать, взять интервью у владельца участка и создать визуализацию со всей собранной информацией. Еще одно задание — дегидратация 1 кг местного продукта, к примеру, яблок, и доказательство выгоды такого продукта в экспедиции. Третье задание — разработать уникальную упаковку из биоразлагаемых материалов.

В рамках финала участники представили свои работы членам жюри. В результате победу одержали команды «МАЛ» из Лидино и «Космодемьянцы» из Космодемьянской школы. Второе место заняла команда «Зеленый компас» из Нестеровского лицея, третье — команды «Ботаника 2.0» из лицея и «Первые» из Рузской школы №3.

В Министерстве информации и молодежной политики Московской области отметили, что конкурс проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети» и в целях популяризации профессий в сфере АПК.