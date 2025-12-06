«Максим» с двойным прошлым: специалисты восстановили уникальную находку рыбаков 1981 года

В Международном центре реставрации, расположенном в Ленинградской области, завершилась масштабная работа по возрождению уникального исторического артефакта. Специалисты отреставрировали легендарный пулемет системы «Максим». В 1981 году рыбаки подняли его со дна одного из местных водоемов, сообщил Телеканал «Краснодар» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, после завершения всех восстановительных процедур легендарный образец оружия займет почетное место в обновленной экспозиции Новоладожского музея, где он ранее долгие годы демонстрировался публике в поврежденном виде. До передачи реставраторам корпус пулемета был сильно поврежден глубокой коррозией, а на его бронещите отчетливо просматривались следы от вражеских пуль — немые свидетельства его боевого прошлого.

Процесс восстановления позволил не только вернуть артефакту экспозиционный вид, но и провести его историко-техническую экспертизу. В ходе детального изучения реставраторы сделали неожиданное открытие: оказалось, что оружие представляет собой своеобразный «исторический пазл», собранный из деталей разных эпох. Так, ствольная коробка была произведена в 1930-х годах, в период активной индустриализации СССР, а станок (лафет) оказался гораздо старше — его изготовили еще в 1914 году, на заре Первой мировой войны, в императорской России.

