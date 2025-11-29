«Ноев ковчег для избранных». Писатель-миллионер построил автономный город-бункер на 200 человек

Американский автор бестселлеров в жанре постапокалипсиса Джейсон Орвис перешел от слов к делу, воплотив литературные сценарии выживания в реальность. По информации издания People, он создал масштабный автономный комплекс, призванный стать убежищем для его близких и избранных специалистов в случае катаклизма.

Этот тщательно продуманный «ковчег» способен обеспечить долговременное автономное существование для 200 человек. Его инфраструктура включает стратегические запасы продовольствия в виде 110 тонн зерна, собственный водный источник — артезианскую скважину, а также мощные солнечные электростанции. Помимо стандартных объектов, таких как оружейный арсенал, мастерские и коптильни, особой гордостью Орвиса является «пищевой лес» —сад с многолетними культурами, который круглый год производит органические фрукты, ягоды и овощи без применения химикатов.

Предприниматель подчеркивает, что философия проекта основана не на индивидуализме, а на силе сообщества.

«Выживают не одиночки с пулеметами, а те, кто объединяется», — заявил он.

По его замыслу, в убежище будут проживать не только семья и друзья, но и ключевые для общины специалисты: врачи, фермеры и пчеловоды.

Примечательно, что проект уже доказал свою ценность в мирное время.

«Даже если конца света не будет, умение выращивать еду, работать с землей и делать все вместе с детьми — это лучшее решение, которое мы когда-либо принимали», — поделился Орвис.

Ранее сообщалось о том, что сбежавшая в Турцию чиновница закупила элитные овощерезки для бомбоубежищ Киева.