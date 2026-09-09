В Московской области увеличилось число малоинвазивных операций
Доля малоинвазивных операций в Подмосковье превысила 64%
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
В Подмосковье увеличилось число малоинвазивных операций. Сейчас доля таких вмешательств превышает 64%, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Мы продолжаем внедрять современные технологии в работу медицинских организаций и расширять возможности для проведения малоинвазивных операций. Доля таких вмешательств в Подмосковье достигла 64,2%. Это на 6,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года», — рассказал он.
Малоинвазивные операции проводятся через небольшие проколы или естественные физиологические отверстия. Благодаря этому ткани повреждаются не так сильно, как при обычных вмешательствах. После подобных операций риск осложнений ниже, а пациенты восстанавливаются быстрее.
Ранее сообщалось,что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в Ногинске.