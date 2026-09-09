«Естественный прирост» в лесу: в Черноголовке нашли комплект вставных челюстей

В Черноголовке в районе Освещенки местные жители наткнулись на необычную находку. На лесном пеньке среди травы лежал комплект вставных челюстей. Фотографию быстро разослали по городским чатам, где она вызвала бурное обсуждение: от смеха до искреннего сочувствия возможному владельцу, который до сих пор не объявился, сообщил REGIONS.

Снимок, появившийся в одном из местных пабликов, собрал больше 50 комментариев. Особый ажиотаж вызвало замечание одного из пользователей: несколько недель назад на том же месте лежала всего одна челюсть, а теперь их стало две. В комментариях пикантную деталь окрестили «естественным приростом», чем еще больше подогрели интерес к истории.

Пока хозяин протезов не нашелся. Судя по обсуждениям, челюсти могли обронить грибники или любители прогулок. Местные жители уверены: владельца легко установят при обращении, ведь протезы изготавливают по индивидуальным слепкам, и каждая челюсть уникальна. Курьезный случай даже вдохновил пользователей на цитаты из известного монолога Михаила Задорнова «Я зубы потеряла».

Тем временем стоматологи напоминают: восстановление утерянной челюсти — дело хлопотное и затратное. Минимальная стоимость нового протеза (акрил, нейлон, Acry Free) в зависимости от материала и сложности составляет от ₽25 тыс. за одну челюсть. В частных клиниках ценник «под ключ» часто переваливает за ₽60–70 тыс.

По информации экспертов, если же требуется имплантация с циркониевыми коронами на титановой балке, расходы могут достигать полумиллиона. Ко всему прочему, процесс занимает не менее двух недель и несколько визитов к врачу. Так что забывчивость на прогулке может обернуться серьезными финансовыми потерями. Пока же пенек в Черноголовке остается одной из самых обсуждаемых местных достопримечательностей.

Ранее сообщалось, что прохожие нашли спящего мужчину с литературой в парке Балашихи.