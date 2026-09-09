Спасатели Подмосковья помогли пенсионеру выбраться из лесной чащи в Егорьевске

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса заблудившегося пожилого мужчину. Инцидент произошел недалеко от деревни Тимшино в Егорьевске.

В Систему-112 обратился житель в возрасте 73 лет, который рассказал, что пошел в лес за грибами и заблудился. Мужчина более шести часов не мог выбраться из чащи.

Прибывшие в район поиска спасатели позвонили пенсионеру. Тот сообщил, что подъехал к лесу по бетонной дороге и оставил машину на обочине. После этого связь прервалась.

Специалисты приступили к поискам и нашли машину пенсионера. Затем они начали подавать звуковые сигналы. Через два с половиной часа мужчина был найден. Медицинская помощь ему не потребовалась.

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