Спасатели Подмосковья помогли пенсионеру выбраться из лесной чащи в Егорьевске
В Егорьевске спасатели вывели из леса заблудившегося пенсионера
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса заблудившегося пожилого мужчину. Инцидент произошел недалеко от деревни Тимшино в Егорьевске.
В Систему-112 обратился житель в возрасте 73 лет, который рассказал, что пошел в лес за грибами и заблудился. Мужчина более шести часов не мог выбраться из чащи.
Прибывшие в район поиска спасатели позвонили пенсионеру. Тот сообщил, что подъехал к лесу по бетонной дороге и оставил машину на обочине. После этого связь прервалась.
Специалисты приступили к поискам и нашли машину пенсионера. Затем они начали подавать звуковые сигналы. Через два с половиной часа мужчина был найден. Медицинская помощь ему не потребовалась.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел благоустроенный лесопарк «Чемпион» в Дзержинском.