Представители «Газпром Арены» не подтвердили набор персонала на концерты Канье Уэста

Ситуация вокруг возможного концерта 49-летнего американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге остается неопределенной. В комментарии NEWS.ru представители «Газпром Арены» заявили, что у них отсутствует информация о кадровых изменениях, связанных с выступлением музыканта.

Накануне СМИ сообщили, что «Газпром Арена» начала набирать персонал на 10 и 11 октября для работы на концерте Уэста. Телеграм-канал «Осторожно, Собчак» отметил, что открыл набор заявок хостес, кейтеринга и стюардов через специальную онлайн-форму.

Накануне масла в огонь в ситуацию с выступление рэпера подлил и Роспотребнадзор. Ведомство обвинило организаторов его концертов правил публичной оферты из-за невозвратных билетов. Организаторы же настаивают на своей правоте и пытаются урегулировать вопросы с надзорными органами, а также с «Газпром Ареной».

Ранее депутат Государственной думы РФ Николай Валуев выступил против концерта Канье Уэста в России.