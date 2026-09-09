Дерматолог назвала витамины, которые сохранят кожу молодой и здоровой

Кожа — зеркало организма, и если она тускнеет, покрывается высыпаниями или шелушится, возможно, ей не хватает всего нескольких ключевых веществ — дерматолог Ирина Котова назвала витамины, без которых здоровый вид и молодость просто невозможны. Об этом сообщает RT.

Врач-дерматолог и косметолог перечислила главные витамины для поддержания красоты и здоровья кожи. Витамин С, по ее словам, участвует в синтезе коллагена, укрепляет сосудистую стенку и осветляет пигментацию — он буквально необходим для упругости и сияния. Витамин А борется с акне и угревой сыпью, а также запускает процессы омоложения. Витамин Е — мощный антиоксидант, защищает клеточные мембраны и удерживает влагу, предотвращая сухость.

Не обошла специалистка вниманием и витамины группы В, особенно В3 (ниацинамид), который снимает воспаление, а также витамин D, участвующий в делении клеток и поддержании местного иммунитета кожи. Однако Котова предупредила: принимать все подряд без разбора не стоит. Важно сначала выяснить, чего именно не хватает организму.

Она перечислила внешние признаки дефицита. Если кожа стала жирной и склонной к высыпаниям — возможно, проблемы с усвоением витамина А. Если появилась сухость и стянутость — скорее всего, не хватает витамина Е. Но самый надежный способ — сдать анализы и по их результатам закрывать дефициты с помощью качественных витаминных комплексов в адекватных дозировках.



Ранее стало известно, что ученые нашли препарат для укрепления костей и борьбы с ожирением.