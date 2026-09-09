Около 900 тыс. жителей Подмосковья присоединились к проекту «Активное долголетие». Об этом сообщил председатель комитета Московской областной думы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

«За эти 7 лет он объединил уже 900 тыс. жителей Подмосковья. Мы планомерно приближаемся к миллиону людей, которые живут активно, насыщенно и интересно», — сказал он в рамках тематического форума в Ступино.

В форуме также приняли участие Герой РФ Людмила Болилая, депутат Госдумы Александр Коган, уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская.

«Важно не просто привлекать граждан старшего поколения, а давать им возможность общаться, обсуждать, коммуницировать. Сегодня на пенсию выходят люди, которые уже владеют современными навыками, в том числе в ИТ-сфере», — подчеркнула омбудсмен региона.

В Подмосковье для участников «Активного долголетия» доступны 1,1 тыс. учреждений культуры, 303 спортивных объекта. Всего в регионе открыто 68 клубов проекта. Пенсионеры могут выбрать любую из 31 активности «Для ума», «Для души» или «Для тела».

Присоединиться к программе можно на сайте dolgoletie.mosreg.ru.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды в честь Дня социального работника.