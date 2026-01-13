Главный бухгалтер одного из подмосковных предприятий Юлия Тонкая рассказала REGIONS, что в связи с длительными выходными в январе распределение выплат внутри месяца меняется. Эксперт пояснила, отражается ли это на изменении оклада.

Главный бухгалтер заявила, что оклад в январе остается неизменным. Из-за изменения распределения выплат внутри месяца аванс за первую половину января будет меньше обычного. Эксперт пояснила, что в этом периоде было слишком мало рабочих дней.

Согласно утвержденному производственному календарю, период новогодних праздников в 2026 году продлился с 1 по 11 января включительно. Вследствие этого, в первой половине месяца, до 15-го числа, количество фактических рабочих дней может сократиться до 4–6, тогда как в обычных условиях их насчитывается 10–11.

«Если аванс на вашем предприятии составляет, например, 40% от оклада, то в январе он будет рассчитан именно от этой суммы, но за меньшее количество дней. Поэтому на руки за первую половину месяца вы получите меньше, чем в обычные месяцы», — пояснила бухгалтер.

По данным бухгалтера, в конце месяца сотрудник получит большую часть оклада. Такие правила начисления заработной платы не действуют для работников, у которых почасовая или сдельная оплата труда. Работа в официальный праздничный день для них должна оплачиваться в двойном тарифе.

Ранее сообщалось, что юрист Русяев рассказал про налоговые и другие изменения для бизнеса в 2026 году.