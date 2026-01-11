Юрист Русяев рассказал про главные бизнес-тренды в 2026 году

В 2026 году бизнес в России живет в условиях, где большинство решений жестко привязаны к требованиям регуляторов. Меняются налоги, форматы документооборота, правила работы с платформами и подходы к найму. Эти изменения нельзя отложить или обойти управленческими приемами, они напрямую отражаются в договорах, расчетах и рисках ответственности. Поэтому 2026 год про умение встроиться в новые правила, рассказал инернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

Одним из самых ощутимых факторов остается стоимость денег. Позиция Банка России и его прогнозы по инфляции и рынку труда показывают, что дешевого финансирования в ближайшее время ждать не приходится. Это ведет к тому, что даже компании с устойчивым спросом вынуждены считать каждую отсрочку платежа и аккуратнее относиться к новым инвестициям. В 2026 году выигрывают те, кто заранее пересчитал экономику проектов с учетом реальной цены капитала и не опирается на старые допущения.

Параллельно меняется налоговая среда. С 1 января 2026 года применяется ставка НДС 22 процента, и это влияет не только на розничные цены. Речь идет о пересмотре условий поставок, обработке авансов, корректной настройке учетных систем и проверке цепочек расчетов с контрагентами. Ошибки на этом этапе быстро превращаются в споры с налоговыми органами, поэтому формальный подход здесь работает хуже всего.

«На рынке труда продолжается ситуация, когда работников меньше, чем вакансий. Низкие уровни безработицы, зафиксированные в статистике, означают для бизнеса рост конкуренции за персонал и одновременное давление на фонд оплаты труда», — отметил Русяев.

При этом регулятор указывает, что темпы повышения зарплат постепенно замедляются, и компании все чаще смотрят в сторону обучения, автоматизации и перераспределения функций. Отдельное внимание уделяется навыкам работы с цифровыми инструментами и нейросетями, которые в 2026 году уже воспринимаются как часть обычной профессиональной подготовки.

В сфере логистики и международных перевозок ключевым становится переход на обязательный электронный документооборот. Законы устанавливают конкретные даты запуска реестра экспедиторов и использования электронных накладных, и для участников рынка это вопрос технической и юридической готовности. Те, кто не встроится в новые форматы документооборота, рискуют столкнуться с задержками грузов и проблемами при проверках. Дополнительную нагрузку создают требования, действующие на маршрутах в сторону Европейского союза, где усиливается экологическое регулирование и контроль выбросов.

Для продавцов на маркетплейсах 2026 год связан не столько с рекламными инструментами, сколько с правовыми рамками работы с платформами. Закон о платформенной экономике с датой вступления осенью 2026 года меняет подход к договорам, порядку блокировок и разрешению споров. В сочетании с новой ставкой НДС, требованиями по маркировке товаров и отчислениями за интернет‑рекламу это формирует среду, где цена ошибки резко возрастает. Бизнесу приходится заранее приводить документы и процессы в соответствие с требованиями, чтобы не зависеть от внезапных решений контрагентов.

В итоге 2026 год можно описать как период, когда успех бизнеса все чаще зависит от юридической и организационной подготовки. Те, кто внимательно следит за нормативными изменениями и вовремя перестраивает процессы, получают возможность работать устойчиво даже в сложных условиях. Остальным приходится реагировать уже постфактум, что почти всегда дороже и болезненнее.

Ранее сообщалось, что с 1 марта у россиян появится пять дополнительных дней для оплаты ЖКУ.