Маломобильная многодетная мама обвиняет власть Ростовской области в предвзятости

Маломобильная многодетная мама из Ростовской области Светлана Авдеева несколько лет подряд собирает документы на получение звания «За заслуги в воспитании детей», но к губернатору женщину еще ни раз не приглашали. Она уверена, что причина в ее социальной позиции, сообщает rostovgazeta.ru .

Многодетная мама из Ростова лечила глаз в больнице. Обычная соринка привела к тому, что женщина потеряла зрение. Теперь у нее оформлена инвалидность. Это никак не мешает жительнице Гукова выполнять родительские права. Ее дети - разносторонние личности.

Так, сын участвовал в конкурсе по выпечке хлеба, где собрались жители из всей Ростовской области. Второй сын пишет статьи, которые регулярно публикуют в местной газете. Дочь награждена многочисленными сертификатами. Женщина считает, что только этого достаточно, чтобы получить почетное звание «За заслуги в воспитании детей». Маломобильная мама пятерых детей догадывается, почему ее не номинируют.

«Дело в том, что дипломы губернатор вручает лично. И с каждым победителем проводит пятиминутную беседу. Кто же мне у нас позволит разговаривать с губернатором целых пять минут», — предполагает Авдеева.

Дело в том, что у Светланы активная жизненная позиция. Она критикует власть из-за того, что больницы не оборудованы для маломобильных граждан. Есть проблемы и с оформлением документов. Так, мужчина без ног должен был обойти разные кабинеты, чтобы ему переоформили группу инвалидности. Медперсонал в этом не помогал. Женщина привлекала внимание общественности, чтобы проблему разрешили на высшем уровне.

В региональном министерстве труда и соцразвития отметили, что существует комиссия, которая изучает дело каждого ребенка и матери. Все решения принимают объективно.