Мама пятерых детей из Самарской области приняла участие в федеральном конкурсе красоты

По информации издания, каждый день Дарены Черниковой проходит активно. Утром необходимо собрать детей в школу, уделить время супругу, провести уходовые процедуры. Когда все уходят, женщина занимается дома с самым маленьким ребенком. Вторая половина дня проходит не менее активно. Дети ходят в различные кружки. Многодетная мама провожает их, следит за успехами. Несмотря на загруженность, Дарена не может без активности. Она была рада, что смогла выйти на федеральный уровень.

«Моменты выгорания, конечно, были. И мысли, что я не справляюсь с ролью многодетной мамы, тоже. Особенно тяжело, когда муж уезжает в командировку», — рассказала многодетная мама.

Дарена считает, что не вправе давать советы другим многодетным семьям, ведь каждый человек уникален. Она уверена только в том, что в большой семье важно распределять обязанности. В противном случае родители могут сильно уставать, а дети перестанут ценить труд и воспринимать все как должное. В семье женщины принято проводить время вместе. Семья подстраивается под рабочий график мужа и устраивает совместные прогулки или путешествия.

