Новое жилье и увлечение? Фельдшеру скорой помощи из Подмосковья предложили стать моделью

После публикации в REGIONS материала о получении социального сертификата на жилье фельдшером скорой помощи Татьяной Михеевой героиня новости получила неожиданное предложение из мира моды. Профессионалы фешен-индустрии обратили внимание на фотографию молодого медика и выразили заинтересованность в ее участии в съемках.

Татьяна Михеева является фельдшером Видновской подстанции Московской областной станции скорой медицинской помощи. Как сообщается, ее профессиональный стаж в этой сфере превышает шесть лет, а работа строится на искреннем желании помогать людям.

Недавно благодаря участию в государственной программе «Социальная ипотека» семья Михеевой смогла решить жилищный вопрос. Согласно информации, супруги уже завершили обустройство в новой квартире. Именно эта история, освещенная изданием REGIONS, привлекла широкое внимание аудитории, а также была замечена специалистами индустрии моды.

«У девушки есть все необходимые для модели внешние данные: рост, пропорции, типаж. Мы часто в нашем модельном агентстве подбираем тех, кто обладает природной фотогеничностью. Татьяну любит камера. Она умеет позировать, „ловить“ свет. Мы бы с радостью пригласили ее на съемки», — рассказала REGIONS фотограф столичного агентства Ирина Горбунова.

Как поясняют эксперты, современная фешен-индустрия активно ищет новых лиц, пришедших не с подиума, а из реальной жизни. Ценятся выразительные черты лица, которые ярко смотрятся в кадре и несут уникальную историю. По мнению профессионалов, у фельдшера из Видного присутствуют все необходимые задатки для успешной работы в качестве фотомодели. Таким образом, новость о социальной поддержке медиков привела к неожиданному повороту в жизни конкретного специалиста, открыв перед ней возможности в совершенно новой сфере деятельности.

