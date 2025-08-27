Маму двоих детей из Кузбасса лишили жилья из-за нарушения правил оформления маткапитала

Жительница Кузбасса оформила материнский капитал, чтобы потратить деньги на приобретение жилья. Из-за нарушения правил суд постановил прекратить право собственности на недвижимость, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал Объединенного пресс-центра судов Кемеровской области.

По информации ведомства, женщина оформила кредит для приобретения недвижимости. Мама двоих несовершеннолетних детей использовала средства, полученные в рамках материнского капитала, для погашения займа. Согласно законодательству РФ, женщина была обязана оформить доли на обоих несовершеннолетних. Мама этого не сделала. На ситуацию обратили внимание сотрудники прокуратуры. Они считают, что действия женщины нарушили права несовершеннолетних граждан. Прокуратура подала иск в суд.

«Суд указал на возникновение у ответчицы обязанности по оформлению квартиры в общую собственность с детьми и констатировал неисполнение этой обязанности», — указано в сообщении.

По информации ведомства, суд постановил прекратить право собственности ответчицы на жилой дом. Теперь правом собственности обладают несовершеннолетние дети женщины. Мама обязана оформить помещение в общую собственность. Ей поручено определить размер долей по соглашению.

