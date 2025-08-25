Эксперт рассказал, что семейную ипотеку можно совмещать с маткапиталом

Руководитель Абсолют Банка в Самаре Алексей Ларгин во время дискуссии в пресс-центре Самарского областного вещательного агентства рассказал о правилах приобретения недвижимости в рамках материнского капитала и семенной ипотеки, сообщил sovainfo.ru.

Эксперт отметил, что семейную ипотеку можно совмещать с маткапиталом. По статистике, в Самарской области во время оформления сделок по семейной ипотеке в качестве первого взноса использовали средства, полученные в рамках материнского капитала. Семейная ипотека позволяет гражданам стать собственниками квартир и земельных участков.

Эксперт обратил внимание, что земельный участок должен располагаться не дальше 20 км от населенного пункта. Еще одно требование — подведенные коммуникации. Приобрести в счет семейной ипотеки другие объекты недвижимости, в том числе машино-место и кладовую, невозможно. В некоторых случаях граждане, которые ранее воспользовались другими льготами, могут подать документы на оформление семейной ипотеки.

«Если за это время у семьи появился ребенок, и теперь они подходят под условия льготной программы, можно улучшить условия по кредиту», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что врач из Долгопрудного благодаря льготной ипотеке купила квартиру.