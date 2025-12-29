Мандарин в шаурме — это гениально или ужасно? Личный эксперимент с самым спорным рецептом

Корреспондент Юлия поначалу отнеслась к рецепту с большим скепсисом. Идея добавить мандарин в мясную шаурму казалась сомнительной: сочетание сладковатого цитруса, кисло-сладкой мякоти и насыщенного соуса выглядело непривычным для классического блюда.

«По сути, мне нужно было собрать стандартную шаурму из привычного набора продуктов и добавить мандариновые дольки. В лаваш были уложены мясо, пекинская капуста, помидоры, огурцы и лук, затем добавлены дольки мандарина и соус. Лаваш завернула, слегка поджарила на сковороде. Вкус меня удивил», — говорит Юлия.

Результат оказался выше всех ожиданий. Мандарин не только не испортил вкус, но и преобразил соус, придав ему приятную кисло-сладкую ноту. Фруктовая кислинка смягчала жирность мяса и выгодно оттеняла специи, не перебивая, а гармонично дополняя их. В итоге получился необычный баланс пикантности и легкой освежающей свежести, который неожиданно хорошо сочетался с мясной начинкой и овощами в лаваше.

