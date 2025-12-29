Праздник без последствий: что спасет от тяжести и боли в животе после новогоднего застолья

Тяжесть и боли в животе — частые симптомы в первые дни после новогоднего застолья. Как отпраздновать Новый год, чтобы не «ударить» по пищеварению, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-гастроэнтеролог врачебной амбулатории «Отрадное» Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Юлия Сластен.

По ее словам, жалобы на тяжесть и боль в животе после новогоднего ужина являются следствием резкого увеличения объема и калорийности пищи за короткий промежуток времени.

«Пищеварительная система не успевает адаптироваться, усиливается брожение, что и приводит к вздутию, спазмам и тошноте. Чтобы минимизировать нагрузку, важно соблюдать принципы дробности даже в праздничный день: легкий перекус днем помогает избежать вечернего переедания. На столе желательно сочетать плотные блюда с продуктами, богатыми клетчаткой: свежие овощи, немного зелени, некрахмалистые салаты снижают скорость всасывания жиров и углеводов и уменьшают риск метеоризма», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

К примеру, традиционный оливье можно подавать вместе с легким салатом из огурцов и зелени или порцией запеченных овощей, добавила врач. А нежирная птица, рыба, овощные запеканки, холодные закуски на основе йогуртовых соусов — вкусные и хорошо переносимые варианты для праздничного стола.

«Газированные напитки и крепкий алкоголь желательно ограничить: в сочетании с плотной пищей они только усилят вздутие. Если есть хронические заболевания ЖКТ, особенно гастрит или панкреатит, стоит заранее обсудить с врачом допустимость ферментных препаратов. Однако основной принцип останется прежним: умеренность, баланс и спокойный темп еды — лучший способ встретить Новый год без утренней боли в животе», — заключила Сластен.

Ранее врачи раскрыли, какие новогодние украшения могут вызвать аллергию.