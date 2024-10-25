Маршрутка с 40 пассажирами и автобус с 20 врезались друг в друга в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде маршрутка столкнулась с автобусом, сообщил newsnn.ru. Источник в экстренных службах рассказал, что в момент ДТП в маршрутке находились 40 пассажиров, а в автобусе — 20 человек.

Травмы различной степени получили пять горожан. На месте происшествия им оказывают квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости пострадавших госпитализируют. По данным источника редакции, среди пострадавших нет несовершеннолетних пассажиров. Причины ДТП на данный момент еще не установлены. Авария произошла в пятницу, 25 октября, на проспекте Бусыгина.

Большая авария произошла ранее на трассе автодороги Нижний Новгород — Кстово. Установлено, что водитель автобуса ПАЗ нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автомобилем Isuzu, который в свою очередь врезался с еще одной машиной. На месте происшествия оказали помощь шести пассажирам. Еще два человека были доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что на Киевском шоссе в Москве произошло массовое ДТП.