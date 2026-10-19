«Рубин» может заменить тренера Артигу на Ахметзянова из «Оренбурга»

Инсайдер Карпов: «Рубин» готов уволить тренера Артигу после двух разгромов

Культура и спорт

Фото: [ФК «Рубин»]

Казанский «Рубин» планирует расстаться с главным тренером Франком Артигой и уже подыскал ему замену, сообщает инсайдер Иван Карпов.

На минувшей неделе «Рубин» был разгромлен в Кубке России «Оренбургом» (1:4), а затем в РПЛ — «Спартаком» (0:4). Всего в 15 официальных матчах сезона команда Артиги выиграла лишь дважды. «Рубин» идет в РПЛ на 11-м месте с 12 очками, рядом с зоной стыковых матчей.

По данным инсайдера, «Рубин» готов заплатить 100 млн руб. за Ильдара Ахметзянова. Именно такая сумма отступных прописана в контракте главного тренера «Оренбурга». В Казани рассчитывают, что 42-летний уроженец Татарстана согласится возглавить «Рубин» после отставки Артиги.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» подвел итоги 11-го тура РПЛ, после которого единоличным лидером стало московское «Динамо».

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