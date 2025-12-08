Машины не заводятся, автобусы переполнены: за одну ночь жизнь в российском городе резко изменилась

Резкие температурные перепады за ночь превратили Кемерово в сказочный город: все поверхности покрыты инеем и переливаются, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным метеорологов, столбики термометров в Кузбассе резко опустились, достигнув -33 градусов, а в столице региона зафиксировали -26. На юге области синоптики прогнозировали умеренный снегопад и местами густую изморозь. Такой контраст стал особенно заметен на фоне аномально теплого для сибирского декабря начала месяца, когда температура держалась около -10 градусов.

По информации издания, именно этот резкий перепад стал художником, создавшим потрясающие пейзажи, которые не смогли оставить равнодушными жителей. В одночасье город преобразился, погрузившись в хрустальную тишину и монохромную гамму. Повсюду сверкает лед, образовавший причудливые корки на дорожных знаках и даже обволокший светофоры. Деревья, укутанные пушистым инеем, будто застыли в сказочном сне.

По данным издания, находиться на морозе сложно, даже с учетом теплой одежды. Автобусы переполнены: люди не хотят ждать следующего из-за холода, некоторые автомобили не завелись. Горожане стараются добираться из одной точки в другую без дополнительных прогулок.

«В 9 часов утра на Притомском проспекте все было в дымке. Из-за низкой температуры начали исходить пары из реки Томь. Пары укутали район города не только из-за Томи, но и люков, в которых температура выше, чем на улице», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Ранее сообщалось, что Вильфанд посоветовал москвичам не ждать напрасно снега в декабре.