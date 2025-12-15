Масштабный пожар в Подмосковье: одно слово на вывеске стало символом трагедии

Пользователи соцсетей увидели пророческие слова во время масштабного пожара в рузском ресторане, сообщил REGIONS.

В муниципальном округе Рузском вечером 14 декабря разыгралась масштабная трагедия, в результате которой до основания был уничтожен местный ресторан. Пламя, вспыхнувшее в здании на улице Советской, в считанные часы обратило в пепел практически всю конструкцию. По официальной информации Главного управления МЧС России по Московской области, площадь возгорания достигла почти 600 кв. м.

«По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал», — прокомментировали REGIONS в оперативных службах округа.

Трагическая картина стала достоянием общественности благодаря социальным сетям, где мгновенно распространились драматичные кадры катастрофы. Наиболее выразительным и символичным стал кадр, на котором здание представляет собой сплошную стену огня. Лишь на фасаде, подсвеченная адским заревом, читается часть уцелевшей вывески — ироничное и многозначительное слово «точка», ставшее горькой метафорой произошедшего.

«Вот уже действительно „точка“. Хорошо хоть обошлось без пострадавших. Теперь, видимо, ресторан здесь заработает не скоро», — комментируют ружане мистический снимок в соцсетях.

